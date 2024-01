SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Abend hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 11 443,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,299 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,074 Prozent stärker bei 11 438,24 Punkten, nach 11 429,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 473,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 420,15 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der SMI bei 11 137,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, stand der SMI bei 10 382,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 379,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 3,07 Prozent auf 1 175,50 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 620,40 CHF), Richemont (+ 1,32 Prozent auf 130,45 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 26,00 CHF) und Sonova (+ 1,01 Prozent auf 279,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1,66 Prozent auf 3 624,00 CHF), Zurich Insurance (-1,26 Prozent auf 438,40 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 432,60 CHF), Swisscom (-0,42 Prozent auf 515,60 CHF) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 99,03 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 554 374 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at