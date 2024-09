SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der SMI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 12 408,30 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,473 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent schwächer bei 12 421,80 Punkten in den Handel, nach 12 436,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 406,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 425,26 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der SMI noch bei 11 875,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 12 000,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SMI auf 11 075,15 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 539,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 492,70 CHF), Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 687,20 CHF), Roche (+ 0,10 Prozent auf 287,50 CHF) und Novartis (+ 0,10 Prozent auf 102,22 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-1,08 Prozent auf 132,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 48,33 CHF), Nestlé (-0,59 Prozent auf 90,48 CHF), UBS (-0,58 Prozent auf 25,82 CHF) und Logitech (-0,52 Prozent auf 76,42 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 228 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,987 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

