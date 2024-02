SMI-Handel aktuell: SMI zum Start freundlich

Am Montag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 11 264,66 Punkte nach oben. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,284 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,156 Prozent auf 11 257,21 Punkte an der Kurstafel, nach 11 239,68 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 11 251,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 265,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Der SMI wies vor einem Monat, am 05.01.2024, einen Stand von 11 185,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 10 579,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 11 349,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,845 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 0,75 Prozent auf 90,47 CHF), Alcon (+ 0,68 Prozent auf 65,12 CHF), Lonza (+ 0,67 Prozent auf 433,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,63 Prozent auf 288,00 CHF) und Partners Group (+ 0,60 Prozent auf 1 174,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-0,56 Prozent auf 232,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 37,70 CHF), Richemont (-0,08 Prozent auf 128,50 CHF), Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 578,00 CHF) und Geberit (+ 0,00 Prozent auf 495,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 132 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 272,669 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

