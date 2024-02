SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI nachmittags

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,41 Prozent auf 11 188,31 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,255 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,013 Prozent auf 11 141,34 Punkte an der Kurstafel, nach 11 142,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 211,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 141,34 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,522 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 11 226,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, betrug der SMI-Kurs 10 715,73 Punkte. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 11 231,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,162 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,98 Prozent auf 459,60 CHF), Logitech (+ 1,89 Prozent auf 76,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 38,84 CHF), Holcim (+ 1,62 Prozent auf 66,50 CHF) und Givaudan (+ 1,44 Prozent auf 3 667,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-0,59 Prozent auf 227,15 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 96,23 CHF), Novartis (-0,16 Prozent auf 87,88 CHF), Zurich Insurance (+ 0,02 Prozent auf 436,40 CHF) und Swisscom (+ 0,52 Prozent auf 503,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 765 086 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

