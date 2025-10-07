Roche Aktie

288,50CHF 0,10CHF 0,03%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.10.2025 19:14:24

Roche Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dieser rechne damit, dass der durch die Preisreformen in China versuchte Gegenwind ein Einmaleffekt sein dürfte, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das nächste Jahr werde eine Erholung des Geschäfts erwartet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:55 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
288,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-20,28%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
288,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,28%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten