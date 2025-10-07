Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dieser rechne damit, dass der durch die Preisreformen in China versuchte Gegenwind ein Einmaleffekt sein dürfte, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das nächste Jahr werde eine Erholung des Geschäfts erwartet./rob/la/he
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
288,50 CHF
Abst. Kursziel*:
-20,28%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
288,50 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-20,28%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
