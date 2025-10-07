NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dieser rechne damit, dass der durch die Preisreformen in China versuchte Gegenwind ein Einmaleffekt sein dürfte, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das nächste Jahr werde eine Erholung des Geschäfts erwartet./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:55 / BST





