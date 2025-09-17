Roche Aktie
|260,40CHF
|2,00CHF
|0,77%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Analystin Luisa Hector zählt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie AstraZenenca, Abbvie, Sanofi und die frisch hochgestufte Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen. In ihrer Analyse verglich sie die Branchenlage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Ein ständiges Thema seien derzeit die Medikamentenpreise sowie das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt auf einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
290,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
258,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
260,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
17.09.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
17.09.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
17.09.25