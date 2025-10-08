Roche Aktie
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 288,90 Franken belassen. Seine Schätzung für den Quartalsumsatz (23. Oktober) beinhalte ein geringeres Wachstum als die Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zwar bestehe weiter Spielraum für eine Ausblicksanhebung, was aber schon weithin erwartet werde./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
