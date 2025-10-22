Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé-Investition im Blick
|
22.10.2025 10:03:51
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nestlé-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 106,32 CHF wert. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,406 Nestlé-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 776,62 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 21.10.2025 auf 82,57 CHF belief. Damit wäre die Investition um 22,34 Prozent gesunken.
Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 212,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
