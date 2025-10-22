Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nestlé-Investition im Blick 22.10.2025 10:03:51

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nestlé gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nestlé-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 106,32 CHF wert. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,406 Nestlé-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 776,62 CHF, da sich der Wert eines Nestlé-Anteils am 21.10.2025 auf 82,57 CHF belief. Damit wäre die Investition um 22,34 Prozent gesunken.

Nestlé markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 212,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen

20.10.25 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
17.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 88,56 -0,36% Nestlé SA (Nestle)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen