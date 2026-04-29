Smith Douglas Homes a Aktie

Smith Douglas Homes a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400KV / ISIN: US83207R1077

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29.04.2026 13:08:38

Smith Douglas Homes Corp. Q1 Income Drops

(RTTNews) - Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) released a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $0.565 million, or $0.06 per share. This compares with $2.68 million, or $0.30 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 24.4% to $40.45 million from $53.53 million last year.

Smith Douglas Homes Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.565 Mln. vs. $2.68 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.30 last year. -Revenue: $40.45 Mln vs. $53.53 Mln last year.

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