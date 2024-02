Snapchat-Firma enttäuscht Börse mit Quartalszahlen

SANTA MONICA (dpa-AFX) - Das Geschäft der Foto-App Snapchat hat die Wall Street erneut schwer enttäuscht. Die Aktie der Betreiberfirma Snap fiel im nachbörslichen Handel am Dienstag zeitweise um mehr als 31 Prozent. Snap verfehlte die Umsatzerwartungen von Analysten und schreckte die Anleger mit einer überraschend hohen Verlustprognose für das laufende Quartal auf.

Der Snap-Umsatz legte im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,36 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt eher mit 1,38 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich gab es einen Verlust von 248,3 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 288,5 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Für das laufende Quartal stellte Snap einen Umsatz zwischen 1,095 und 1,135 Milliarden Dollar in Aussicht. Zugleich rechnet das Unternehmen mit einem Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 55 und 95 Millionen Dollar. Die tägliche Nutzerzahl werde von zuletzt 414 auf 420 Millionen steigen. Die Snapchat-Firma war früher rasant gewachsen, jetzt landen die Werbedollar jedoch eher bei den großen Konkurrenzplattformen vom Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) oder Google (Alphabet C (ex Google)). Snap hatte am Vortag den Abbau von rund zehn Prozent der Belegschaft angekündigt. Ende Dezember hatte das Unternehmen noch 5288 Beschäftigte./so/DP/he