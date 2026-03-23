Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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23.03.2026 15:46:08
Snowflake Cuts Entire Team — Joins Amazon, Canva in AI Push
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