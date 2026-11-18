KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.11.2026 15:00:00
So stark werden KI-Agenten die Logistik verändern
Die autonomen Systeme sollen künftig die Routinearbeiten in der Organisation von Lieferketten erledigen. Menschliche Mitarbeiter werden neue Rollen übernehmen, sagt KI-Experte Patrick BrandtnerWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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