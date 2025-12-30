SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
30.12.2025 16:19:53
SoftBank has completed its US$40 billion investment in OpenAI
It has been building one of the largest private technology investment programmes in the world, with a particular focus on AI and...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
