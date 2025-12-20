SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
20.12.2025 04:04:26
SoftBank Scrambles To Raise $22.5 Billion For OpenAI By Year-End, May Tap Arm Stake To Back Debt As AI Spending Pressure Mounts: Report
This article SoftBank Scrambles To Raise $22.5 Billion For OpenAI By Year-End, May Tap Arm Stake To Back Debt As AI Spending Pressure Mounts: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!