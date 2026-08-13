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13.08.2026 06:31:29
Softfront präsentierte Quartalsergebnisse
Softfront veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Softfront hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Softfront 236,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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