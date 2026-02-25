Solid Powe a Aktie
WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054
25.02.2026 03:03:07
Solid Power, Inc. Full Year Loss Drops
(RTTNews) - Solid Power, Inc. (SLDP) reported Loss for full year of -$93.41 million
The company's bottom line totaled -$93.41 million, or -$0.51 per share. This compares with -$96.52 million, or -$0.54 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $21.75 million from $20.14 million last year.
Solid Power, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$93.41 Mln. vs. -$96.52 Mln. last year. -EPS: -$0.51 vs. -$0.54 last year. -Revenue: $21.75 Mln vs. $20.14 Mln last year.
