30.01.2026 06:31:29
Solution Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solution Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Solution Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,85 Prozent zurück. Hier wurden 12,94 Millionen CAD gegenüber 13,32 Millionen CAD im Vorjahr generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
