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13.07.2026 06:31:29
SOU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SOU lud am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 80,65 JPY, nach 18,96 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 27,98 Milliarden JPY gegenüber 22,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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