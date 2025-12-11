:be Aktie
SoundHound AI: Where Will This Stock Be in 5 Years?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is positioning itself to be the leader in artificial intelligence (AI) voice recognition technology. The stock has soared by more than 900% over the last three years.After pulling back sharply from its recent highs, this is a good time to evaluate its long-term prospects, as the recent dip could prove to be a timely buying opportunity before more growth sends the shares higher in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
