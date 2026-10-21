Space Exploration Technologies Corporation Aktie

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WKN DE: A42DG1 / ISIN: CA8459291081

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21.10.2026 06:07:39

Space Exploration Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) announced that revenue reached $14.6 billion. Rapid expansion across satellite connectivity and artificial intelligence infrastructure gives the business massive operating leverage. Three key takeaways from the call highlight what matters for long-term investors.

Super Intelligence, the company's artificial intelligence computing segment, generated $7.6 billion in third-quarter revenue. Rapid compute deployments and soaring customer demand make terrestrial hardware the primary driver of top-line expansion.

Starlink, the company's satellite internet network, generated $5.2 billion in connectivity revenue as commercial airlines adopted the service. Airline partners report that full flight connectivity attracts higher passenger loads.

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