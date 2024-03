SPI aktuell: Das macht der SPI am Montagnachmittag

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,48 Prozent schwächer bei 14 867,09 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,956 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,107 Prozent tiefer bei 14 922,25 Punkten in den Handel, nach 14 938,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 859,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 929,16 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, notierte der SPI bei 14 676,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 310,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 14 436,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,04 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 54,55 Prozent auf 0,02 CHF), Kinarus (+ 12,00 Prozent auf 0,01 CHF), Orascom Development (+ 6,83) Prozent auf 4,38 CHF), Spexis (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF) und HIAG Immobilien (+ 5,87 Prozent auf 75,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Meyer Burger (-9,02 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (-8,74 Prozent auf 1,82 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,67 Prozent auf 0,57 CHF), Relief Therapeutics (-4,00 Prozent auf 1,44 CHF) und HOCHDORF (-3,55 Prozent auf 16,30 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 17 574 751 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 253,313 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at