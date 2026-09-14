Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|SPI-Marktbericht
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14.09.2026 12:26:51
SPI aktuell: SPI mittags in der Gewinnzone
Am Montag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,83 Prozent auf 19 616,28 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 19 528,13 Punkte an der Kurstafel, nach 19 454,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19 616,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 528,13 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 310,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 326,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 945,18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,53 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Roche (+ 4,74 Prozent auf 360,50 CHF), Roche (+ 4,37 Prozent auf 368,00 CHF), Temenos (+ 4,02 Prozent auf 71,20 CHF), Orell Fuessli (+ 3,64 Prozent auf 142,50 CHF) und Lindt (+ 3,50 Prozent auf 8 715,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ams-OSRAM (-10,68 Prozent auf 16,30 CHF), Comet (-8,39 Prozent auf 314,40 CHF), Cicor Technologies (-7,19 Prozent auf 124,00 CHF), VAT (-7,03 Prozent auf 571,20 CHF) und BELIMO (-6,73 Prozent auf 769,50 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 202 665 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,486 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|17,65
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|Barry Callebaut AG (N)
|1 173,00
|1,47%
|BELIMO Holding AG
|797,50
|-8,39%
|Cicor Technologies Ltd.
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|Comet Holding AG
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|19,45
|0,00%
|EvoNext Holdings AG
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|Temenos AG
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Indizes in diesem Artikel
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