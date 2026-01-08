SPI aktuell: SPI schwächer

Der SPI zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 18 350,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,359 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,014 Prozent schwächer bei 18 381,81 Punkten in den Handel, nach 18 384,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 335,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 409,07 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 833,09 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 17 419,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der SPI einen Stand von 15 830,35 Punkten auf.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 8,20 Prozent auf 0,06 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 7,35 Prozent auf 13,14 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5,41 Prozent auf 56,50 CHF), Implenia (+ 4,89 Prozent auf 81,50 CHF) und MCH (+ 4,31 Prozent auf 3,87 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-7,80 Prozent auf 0,65 CHF), Adecco SA (-6,47 Prozent auf 22,56 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), ams-OSRAM (-6,17 Prozent auf 8,21 CHF) und Logitech (-5,90 Prozent auf 75,64 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 915 884 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 79,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at