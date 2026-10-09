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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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SPI-Kursentwicklung 09.10.2026 15:58:51

SPI aktuell: SPI steigt nachmittags

SPI aktuell: SPI steigt nachmittags

Der SPI zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 1,07 Prozent auf 19 544,46 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,442 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,996 Prozent höher bei 19 531,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 338,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 561,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 467,34 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,498 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SPI auf 19 510,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SPI einen Stand von 19 998,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 391,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,14 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9,23 Prozent auf 0,71 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,77 Prozent auf 7,77 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,80 Prozent auf 51,30 CHF), Komax (+ 4,27 Prozent auf 83,10 CHF) und BACHEM (+ 4,04 Prozent auf 81,05 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Infomaniak (-12,38 Prozent auf 71,81 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Curatis (-4,79 Prozent auf 18,90 CHF), Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF) und StarragTornos (-4,13 Prozent auf 34,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 560 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 314,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,76 27,73% ASMALLWORLD AG
BACHEM HOLDING AG 86,05 2,38% BACHEM HOLDING AG
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 2,43% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 19,70 -0,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 -0,85% EvoNext Holdings AG
Infomaniak SA Act nom -B- 75,47 -7,92% Infomaniak SA Act nom -B-
Komax AG 89,40 4,32% Komax AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 55,10 4,75% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,12 5,73% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Private Equity Holding AG 64,00 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,00 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 36,00 -0,83% StarragTornos Holding
UBS 42,96 2,43% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 55,00 3,77% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 542,69 1,06%

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