SPI aktuell: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent leichter bei 15 936,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,119 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,004 Prozent stärker bei 15 994,64 Punkten in den Handel, nach 15 993,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 892,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 024,19 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 038,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 15 328,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 006,29 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,38 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Arundel (+ 33,33 Prozent auf 0,20 CHF), Molecular Partners (+ 9,06 Prozent auf 6,50 CHF), Xlife Sciences (+ 8,07 Prozent auf 34,80 CHF), Bellevue (+ 5,26 Prozent auf 18,00 CHF) und BVZ (+ 4,00 Prozent auf 1 040,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-18,92 Prozent auf 27,00 CHF), Perrot Duval SA (-12,82 Prozent auf 51,00 CHF), Evolva (-6,94 Prozent auf 0,91 CHF), Spexis (-6,86 Prozent auf 0,04 CHF) und Addex Therapeutics (-5,23 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 70 034 318 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at