SPI-Handel aktuell: SPI steigt mittags

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 20 039,48 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 19 925,50 Punkte an der Kurstafel, nach 19 917,53 Punkten am Vortag.

Bei 20 075,95 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 925,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,326 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SPI 18 853,23 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 123,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, notierte der SPI bei 16 625,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 141,92 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 8,82 Prozent auf 17,76 CHF), Orior (+ 7,34 Prozent auf 15,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,84 Prozent auf 0,63 EUR), Addex Therapeutics (+ 4,85 Prozent auf 0,04 CHF) und BioVersys (+ 4,07 Prozent auf 28,10 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-11,57 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,31 Prozent auf 0,20 CHF), IVF HARTMANN (-5,38 Prozent auf 123,00 CHF) und Private Equity (-5,23 Prozent auf 61,60 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 562 605 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 293,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at