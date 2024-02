SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittag Zuschläge

Das macht der SPI am ersten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 14 841,24 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,957 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,171 Prozent schwächer bei 14 773,68 Punkten, nach 14 798,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 769,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 841,38 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der SPI einen Stand von 14 520,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, stand der SPI bei 14 124,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, stand der SPI bei 14 490,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1,86 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 11,22 Prozent auf 1,64 CHF), ONE swiss bank (+ 9,83 Prozent auf 3,80 CHF), ObsEva (+ 9,67 Prozent auf 0,07 CHF), Temenos (+ 6,99 Prozent auf 64,86 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,41 Prozent auf 5,85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-5,66 Prozent auf 1,50 CHF), Rieter (-4,02 Prozent auf 88,30 CHF), Idorsia (-3,34 Prozent auf 1,33 CHF), ams (-3,26 Prozent auf 2,14 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-3,21 Prozent auf 0,54 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Kinarus-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 687 401 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267,555 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.at