SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Der SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag im Minus.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 15 952,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,959 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,228 Prozent auf 15 960,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 996,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 918,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 990,49 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,537 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 22.04.2024, bei 15 102,72 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.02.2024, den Stand von 14 857,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, notierte der SPI bei 15 227,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,49 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Ypsomed (+ 14,35 Prozent auf 386,50 CHF), Comet (+ 8,80 Prozent auf 340,00 CHF), Idorsia (+ 5,24 Prozent auf 2,29 CHF), ams (+ 4,04 Prozent auf 1,43 CHF) und Sensirion (+ 3,75 Prozent auf 74,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen GAM (-6,56 Prozent auf 0,27 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,52 Prozent auf 36,95 CHF), SHL Telemedicine (-3,35 Prozent auf 5,20 CHF), StarragTornos (-2,88 Prozent auf 50,50 CHF) und INTERROLL (-2,87 Prozent auf 2 880,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 38 980 565 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,067 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

