SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent stärker bei 14 154,90 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,849 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 14 117,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 114,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 14 170,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 109,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SPI einen Stand von 13 568,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, lag der SPI noch bei 14 307,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der SPI einen Stand von 14 160,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,787 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 129,31 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 12,11 Prozent auf 0,05 CHF), Villars SA (+ 8,93 Prozent auf 610,00 CHF), Sonova (+ 5,39 Prozent auf 246,30 CHF) und SKAN (+ 4,85 Prozent auf 77,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Evolva (-77,38 Prozent auf 0,88 CHF), Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), u-blox (-13,93 Prozent auf 85,30 CHF), Groupe Minoteries SA (-10,34 Prozent auf 260,00 CHF) und ams (-10,27 Prozent auf 2,90 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 23 654 811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,638 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at