Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Performance im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allreal-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 147,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,678 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,97 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 18.11.2025 auf 196,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 132,97 CHF, was einer positiven Performance von 32,97 Prozent entspricht.
Allreal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allreal AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Allreal-Aktie: Hätte sich eine Investition in Allreal von vor 5 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
22.10.25