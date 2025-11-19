SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Allreal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allreal-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 147,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,678 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,97 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 18.11.2025 auf 196,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 132,97 CHF, was einer positiven Performance von 32,97 Prozent entspricht.

Allreal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at