SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 155,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,267 Allreal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 429,31 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Papiers am 11.11.2025 auf 193,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,29 Prozent vermehrt.

Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at