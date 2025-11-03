Baloise Aktie
WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517
|Langfristige Performance
|
03.11.2025 10:04:18
SPI-Papier Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baloise-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Baloise-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Baloise-Anteile bei 167,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Baloise-Aktie investiert hat, hat nun 0,597 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,97 CHF, da sich der Wert einer Baloise-Aktie am 31.10.2025 auf 199,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,97 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Baloise einen Börsenwert von 9,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
