Baloise Aktie

Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517

Langfristige Performance 03.11.2025 10:04:18

SPI-Papier Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baloise-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Baloise-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Baloise-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Baloise-Anteile bei 167,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Baloise-Aktie investiert hat, hat nun 0,597 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,97 CHF, da sich der Wert einer Baloise-Aktie am 31.10.2025 auf 199,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,97 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Baloise einen Börsenwert von 9,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

