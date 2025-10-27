Baloise Aktie

Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Baloise-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

SPI-Wert Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baloise von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baloise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baloise-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Baloise-Papier an diesem Tag bei 116,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 85,616 Baloise-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Baloise-Aktie auf 200,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 157,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,58 Prozent vermehrt.

Alle Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Baloise AG (N) (Baloise Holding)mehr Nachrichten