SPI-Wert Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baloise von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baloise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baloise-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Baloise-Papier an diesem Tag bei 116,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 85,616 Baloise-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Baloise-Aktie auf 200,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 157,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,58 Prozent vermehrt.

Alle Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at