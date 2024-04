SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 89,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,112 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,25 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 15.04.2024 auf 40,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,75 Prozent eingebüßt.

Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 484,88 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at