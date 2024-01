SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BB Biotech eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,18 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,427 BB Biotech-Aktien. Die gehaltenen BB Biotech-Anteile wären am 05.01.2024 149,25 CHF wert, da der Schlussstand 43,55 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 49,25 Prozent vermehrt.

BB Biotech war somit zuletzt am Markt 2,39 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

