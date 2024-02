SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 57,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 173,913 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 09.02.2024 8 547,83 CHF wert, da der Schlussstand 49,15 CHF betrug. Damit wäre die Investition 14,52 Prozent weniger wert.

BB Biotech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. CHF. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BB Biotech-Aktie auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at