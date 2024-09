SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Zum Handelsende stand die BB Biotech-Aktie an diesem Tag bei 84,15 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,835 BB Biotech-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.09.2024 auf 36,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 379,08 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,21 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für BB Biotech eine Börsenbewertung in Höhe von 2,03 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX war der 11.12.1997. Den ersten Handelstag begann der BB Biotech-Anteilsschein bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at