SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie gebracht.

Die BKW-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 37,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 269,542 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 178,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 086,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 380,86 Prozent vermehrt.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at