BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Performance
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren
Die BKW-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 37,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 269,542 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 178,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 086,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 380,86 Prozent vermehrt.
Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|BKW AG
|178,20
|-6,16%
