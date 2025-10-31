BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Performance im Blick
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.10.2020 wurde das BKW-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,965 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 1 981,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 180,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +98,14 Prozent.
BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
