BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BKW-Performance im Blick 31.10.2025 10:04:19

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.10.2020 wurde das BKW-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,965 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 1 981,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 180,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +98,14 Prozent.

BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BKW AGmehr Nachrichten