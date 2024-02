SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Calida-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.02.2021 wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Calida-Papier an diesem Tag 35,40 CHF wert. Bei einem Calida-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 282,486 Calida-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2024 7 838,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,75 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,61 Prozent verkleinert.

Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 233,99 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at