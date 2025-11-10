Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lukrative Calida-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Calida-Papier bei 32,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,134 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,36 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 415,95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,41 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Calida einen Börsenwert von 93,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
