SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Calida-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Calida-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Calida-Anteile an diesem Tag 37,70 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,525 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 824,93 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 17,51 Prozent.

Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 260,91 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at