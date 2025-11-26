SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cicor Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2022 wurde die Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 43,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,095 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 3 983,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 172,50 CHF belief. Mit einer Performance von +298,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cicor Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 756,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

