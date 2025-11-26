Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Investition im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2022 wurde die Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 43,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,095 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 3 983,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 172,50 CHF belief. Mit einer Performance von +298,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Cicor Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 756,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|183,00
|1,10%