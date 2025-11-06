SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das COSMO Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 64,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 154,799 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 953,56 CHF wert. Mit einer Performance von -0,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at