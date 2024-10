SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elma Electronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Elma Electronic-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.10.2014 wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 385,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,597 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 040,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 701,30 CHF wert. Mit einer Performance von +170,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Elma Electronic eine Börsenbewertung in Höhe von 235,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at