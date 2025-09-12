SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 365,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,274 Elma Electronic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie auf 1 200,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 328,77 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 228,77 Prozent.

Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 274,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at