SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elma Electronic-Papier bei 347,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Elma Electronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,882 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 260,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 631,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 263,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 285,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at