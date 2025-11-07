Elma Electronic Aktie

Elma Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 07.11.2025 10:04:27

SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Elma Electronic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Elma Electronic-Aktie statt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 355,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 28,169 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre die Investition nun 35 492,96 CHF wert. Mit einer Performance von +254,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Elma Electronic jüngst 288,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Elma Electronic AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elma Electronic AG (N) 1 260,00 0,00% Elma Electronic AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen