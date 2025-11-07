Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Langfristige Performance
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Elma Electronic-Aktie statt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 355,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 28,169 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre die Investition nun 35 492,96 CHF wert. Mit einer Performance von +254,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Elma Electronic jüngst 288,15 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
