SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Elma Electronic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Elma Electronic-Aktie statt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 355,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 28,169 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre die Investition nun 35 492,96 CHF wert. Mit einer Performance von +254,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Elma Electronic jüngst 288,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at