SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elma Electronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elma Electronic-Anteile 418,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,239 Elma Electronic-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.04.2024 auf 1 000,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,23 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,23 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Elma Electronic eine Marktkapitalisierung von 228,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at