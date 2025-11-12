SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.11.2015 wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Feintool International-Anteile an diesem Tag 56,37 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 177,411 Feintool International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 674,76 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 11.11.2025 auf 9,44 CHF belief. Mit einer Performance von -83,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 137,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at