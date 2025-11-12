Feintool International Aktie
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.11.2015 wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Feintool International-Anteile an diesem Tag 56,37 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 177,411 Feintool International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 674,76 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 11.11.2025 auf 9,44 CHF belief. Mit einer Performance von -83,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 137,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
